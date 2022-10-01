Başkan Kazım Yılmaz güven tazeledi

Çarşamba Ticaret Borsası seçiminde mevcut Başkan Kazım Yılmaz, 4. dönem için güven tazeledi.

Çarşamba Ticaret Borsası organ seçimleri borsa hizmet binasında gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Kazım Yılmaz'ın listesi 154 seçmenin 117'sinin oyunu alarak seçimlerde güven tazeledi. 3 dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinin ardından, gerçekleştirilen seçimlerle birlikte 4. döneme adım atan Başkan Yılmaz, seçim sonrasında üyelerine hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

"Bir kez daha aynı onuru yaşıyoruz"

Seçim sonucunu değerlendiren Başkan Yılmaz, "Değerli üyelerimiz, kıymetli arkadaşlarımın güven ve teveccühü ile bir kez daha aynı onur ve sevinci yaşamaktayız. Her birine teşekkür ediyorum. On üç yıldır yöneticiliğini yaptığımız bu güzide kurum, gücünü de güvenini de üyelerinden almaktadır. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ilkesiyle ilerlediğimiz bu yolda söylenecek çok şey olsa da gün söz söyleme günü değil icraat günüdür" diyerek herkese teşekkür etti. - SAMSUN