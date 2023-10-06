Başkan Kaplan "Spor Yatırımlarında Çağ Atlıyoruz, Koçarlı, Spora Doyacak"

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Koçarlı Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden Kapalı Spor Salonu inşaatında sona gelindi. 1 ay içerisinde tamamlanarak faaliyete açılacak olan Kapalı Spor Salonu ilçenin ikinci spor salonu olacak.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri ile Spor yatırımlarında da çağ atlayan Koçarlı'da Türkiye Yüzyılını inşa edecek özgüveni yüksek, kolektif hareket etme kabiliyeti geliştiren gençlerin yetişmesi hedefleniyor.

Kapalı Spor Salonu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "İlçemizde spor alanında sadece 1977 yılından kalma bir spor salonu vardı. Bugün geldiğimiz noktada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve belediyemizin yatırımlarından bahsediyoruz Koçarlı ayrıca 1980 yılından beri de ciddi anlamda hiç bir spor yatırımı almamış durumdaydı. İlçemizin ihtiyacı olan 1750 metrekare kapalı spor salonu olmak üzere toplamda 5 bin metrekare alanda bir spor kompleksini 1 ay sonra teslim alacağız. Kapalı spor salonu içerisinde 250 koltuklu seyirci tribünü, antrenman salonları, soyunma odaları, duş alanları, hakem, antrenör ve yönetim odaları olacak. Spor Kompleksi genelinde ise Kapalı Spor Salonunun yanı Kapalı ve açık basketbol sahası, voleybol sahası ile de gençler ve spor yapmak isteyen hemşerilerimiz faydalanabilecek. Çevre düzenlemesi ile de oturma alanlarında sporcularımız vakit geçirebilecekler" dedi.

"ÖZGÜVENİ YÜKSEK GENÇLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Hizmet için çıktığımız bu yolda, duraksamak yok diyerek, gelecek için özgüveni yüksek gençler yetiştirmek olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, "Gençlerimizde kolektif hareket etme kabiliyeti geliştirmek. Gençleri kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak, sağlıklı bir nesil oluşturmak ve sporu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Koçarlı'yı spor ile de çok daha farklı noktalara taşımayı düşünüyoruz. Kamusal ve belediye yatırımları noktasında Cumhuriyetimizin 100. Yılında problemsiz bir Koçarlı'yı halkımıza armağan etme hedefindeyiz. Tüm bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Aydın Valimize şahsın ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN