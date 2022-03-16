Başkan Işık: "Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Işık: "Kütahya çinisi dijital platformda da yer alacak"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Başkan Işık:

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya çinisinin dijital platformda yer almasını sağlayacak proje ile ilgili kamuoyuna bilgiler verdi.

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya çinisinin dijital platformda yer almasını sağlayacak proje ile ilgili kamuoyuna bilgiler verdi.

Işık, Avrupa Birliği tarafından 3,9 milyon Avro hibe bedel ile desteklenen 'Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosistemin Geliştirilmesi' projesini anlattı.

Proje ile birlikte geleneksel Kütahya çinisinin sanayileşmesinin sağlanacağını ifade eden Başkan Işık, "Bu projenin esası, Kütahya'da bu güne kadar çini alanında geliştirilmiş desenlerin dijital ortamda toplanması ve bundan sonra gelen taleplerin çini tasarım merkezinde üretime dönüştürüleceği bir merkez olacak. Üretilen ürünler ise bir kooperatif aracılığıyla pazarlanmasını ön gördüğümüz bir proje. Çininin geleneksel motiflerinin üretilmesini sağlayıp, bu geleneksel el sanatlarının sanayileşme imkanını sunacak bir proje. Projemizi, Kütahya gibi bir çini şehrine çığır açacak bir proje olarak görüyoruz. Çünkü 5-6 bin ailemiz geçimini bu sektörden sağlıyor. Yılların bir birikimi var. Geleceğe taşımak içinde mutlaka endüstrileşmesi gerekiyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği, Alim Işık, Kütahya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title