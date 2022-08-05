Başkan Güngör: "MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Güngör: "MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz"

Başkan Güngör: 'MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve e-mühür protokolü imzaladı.

 - Güncelleme:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve e-mühür protokolü imzaladı.

MATSO, üyelerinin ve Manavgat halkının zamandan ve ekonomik olarak tasarruf etmeleri için e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve mali mühür (e-mühür) protokolü imzaladı. MATSO binasında gerçekleşen protokol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile e imza firması TÜRKTRUST Antalya Bölge Temsilcisi Akın Ağraş arasında imzalandı.

İmza protokolü sonrasında açıklama yapan MATSO başkanı Seydi Tahsin Güngör, daha önce noter aracılığı ile 10 günde temin edilebilen ya da Antalya'dan alınabilen e-imza ve mali mührü yapılan protokol ile MATSO üyeleri ve talep eden herkese anında verebileceklerini söyledi. Başkan Güngör, "Bugün itibari ile odamıza gelen üyelerimiz ve halkımıza e-imza ve mali mührü vermeye başladık. Böylece üyelerimiz ve halkımız hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf edecek" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Manavgat Antalya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title