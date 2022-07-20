Başkan Günel, Davutlar sanayi esnafına verdiği sözleri yerine getirdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Davutlar Sanayi Sitesi esnafı ile buluşmasının ardından ekipler, vakit kaybetmeksizin sorunları gidermek için çalışmaya başladı. Başkan Günel'in talimatı ile harekete geçen Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler, çalışmalarını dört koldan sürdürürken Davutlar Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erkekli, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Davutlar Mahallesi genelinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürerken, Davutlar Sanayi Sitesi'nde de hummalı bir çalışma başladı. Başkan Ömer Günel'in önceki gün Sanayi Sitesi esnafı ile gerçekleştirdiği buluşmanın üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden başlatılan çalışmalar Davutlar Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başkan Ömer Günel'in kendisine iletilen sorunları çözmek için ilgili birimlere verdiği talimatlar doğrultusunda sürdürülen çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bozuk yol ve kaldırımlarda gerekli bakım ve onarım işlemleri ile moloz yığınlarının temizliğine başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı temizlik çalışmasının gerçekleştirildiği Sanayi Sitesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ağaçların bakımı, budaması, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapılacak.

Davutlar Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erkekli, Başkan Ömer Günel'in ziyaretinin üzerinden 24 saat dahi geçmeden başlatılan çalışmaların çok sevindirici olduğunu belirterek Sanayi Sitesi esnafı adına teşekkürlerini iletti. Başkan Ömer Günel'in kendilerine verdiği tüm sözleri yerine getireceği konusunda en ufak bir tereddütleri bulunmadığını ifade eden Erdoğan Erkekli "Başkanımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman yanındayız" dedi.

Davutlar Sanayi Sitesi esnaflarından Halim Sarı ise uzun yıllardır yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek "Sabah geldiğimizde tüm belediye ekiplerini burada görmek bizleri çok mutlu etti. Çalışmaların bu kadar kısa süre içerisinde başlamasını beklemiyorduk. Başkanımıza ve emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi