Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan Türkiye Yüzyılı'nda üretim ve ihracat vurgusu Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemiz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'na dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle girdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemiz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'na dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle girdi. Bu hedefin lokomotifi üretim ve ihracattır." dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Gülsoy, dünyadaki gelişmelerin epey hız kazandığı bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Hemen yanı başlarında Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Gülsoy, gelişmeleri üzülerek takip ettiklerini ifade etti.

Bunun bir savaş değil, bir katliam, soykırım, vahşet olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Gazze'de eli kanlı bebek katili Netanyahu tarafından 6 binden fazla çocuk, 4 bin kadın olmak üzere yaklaşık 15 bine yakın kişi şehit edildi. Bu şehitlerin kanı bunların peşinde olacak. Tarih bunun hesabını soracaktır. Ama artık yeter. Akan kanın, katliamın, soykırımın son bulmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e saldırılarının yanı sıra ikinci yılına giden Rusya-Ukrayna savaşının da dünyada gerginlik yaratmaya devam ettiğini anlatan Gülsoy, makro ekonomik dengeleri etkileyen bu iki önemli faktörün Türkiye'de iç piyasa üzerinde de etkili olduğunu belirtti.

Olumsuz ortamın petrol ve doğal gaz fiyatlarının artmasına yol açtığını kaydeden Gülsoy, enerji maliyetlerinin de arttığını dile getirdi.

2024 yılının arifesinde, Merkez Bankası faiz oranlarını reel düzeye çekerek enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken, hükümetin de bütçe politikaları ve yapısal reformlarla büyümeyi desteklemesinin önemli olduğuna işaret eden Gülsoy, "Ülkemiz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'na dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefiyle girdi. Bu hedefin lokomotifi üretim ve ihracattır. Zor koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ettiler. Tedarikçi gücünü gösteren ihracatçılarımız sayesinde 2022 yılını 4 milyara yakın mal ihracatı ile rekor kırarak tamamladık. Bugün 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, ERÜ ev sahipliğinde, 19 üniversitenin paydaşlığında 25-26 Aralık'ta Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı hakkında bilgi verdi.