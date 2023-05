Başkan Genç'ten turizmcilere etiket çağrısı

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni turizm sezonu öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da 2022 yılında turizmden 1 milyar dolar gelir elde edildiğini ve 2023 yılında bu rakamın artmasını beklediklerini belirten Başkan Genç, "Şehrimiz her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen yüzbinlerce turisti ağırladı. Yerli ve yabancı olmak üzere 2022 yılında yaklaşık 700 bin turisti ağırlayarak kent ekonomisine 1 milyar dolar girdi sağladık. Bu sene bu rakamın oldukça üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu duruma halel getirecek, olumsuz algı oluşturacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Turizm işletmeleri fiyat tarifelerini ve etiketlerini Türk Lirası ve döviz cinsinden hazırlayarak her türlü suistimalin önüne geçmeli. Bu konuyla ilgili olarak esnaf ziyaretlerimde ürünlerinde fiyat etiketi bulunduran esnafımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Turizm potansiyelimizi doğru kullanalım"

Trabzon'da pandemiden sonra artan turizm faaliyetleri nedeniyle büyük bir ekonomik girdi sağlandığını belirten Başkan Genç, "Bu potansiyeli doğru kullanmak ve bundan azami derecede gelir elde etmek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz olmalıdır. Bu anlamda turistlerle direkt muhatap olan esnaflarımız; özellikle de otelciler, lokantacılar, taksiciler başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza sorumluluk ve yükümlülükler düşüyor. Turistlerimize ve ziyaretçilerimize yönelik her türlü çifte standarttan, fahiş fiyat uygulamalarından şehrimizin imajı açısından mutlak surette uzak durmalıyız. Misafirperverliğimizi, güler yüzümüzü ve samimiyetimizi hiçbir surette eksik etmemeliyiz. Elimizden geldiği kadar turistlere her konuda yardımcı olmalıyız. Şehrimizin turizmle ilgili imajının zedelenmesi telafisi mümkün olmayacak ekonomik kayıplara neden olabilir" açıklamalarında bulundu.

"Turistimizi küstürmeyelim"

Turistlerin her türlü şikayetlerinin en aza indirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Genç, "Son yıllarda şehrimize akın eden turistlerin küstürülmemesi için esnafın, turizm işletmelerinin ve otellerin azami hassasiyet göstermeleri Trabzon ekonomisi için elzem hale gelmiştir. Trabzon'un turistler için her anlamda en güvenli, en konforlu ve en cazip şehir olduğunu göstermeliyiz. Elbirliği ile turistlerin şikayetlerini en asgari düzeye indirmek için azami gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Özellikle Arap turistlerin kendilerine yönelik fahiş fiyat uygulamalarından şikayet ettiğini dile getiren Başkan Genç, "Kıyasıya rekabetin yaşandığı turizm sektöründe yaşanabilecek bütün olumsuzluklar bizi turizm sektöründe daha geri durumlara düşürecektir. İster yerli, ister yabancı olsun her ülkeden gelen turistte aynı fiyat tarifesi uygulanmalıdır, etiketsiz fiyatlardan kaçınılmalıdır. Turizm sektörü son yıllarda Trabzon ekonomisini sürükleyen lokomotif haline gelmiştir. Şehrimiz eşsiz doğası, yeşilliği, yaylaları, tarihi ve kültürel yerleriyle her ülkeden turistin cazibe noktası haline gelmiştir. Ülkemize gelen turistler, esnafımız ve konaklama tesislerimiz için ciddi gelir kapısı olmuştur. Bunu iyi değerlendirmeliyiz ve kendi ayağımıza kurşun sıkmamalıyız. Bu konuda hem vatandaşlarımıza hem esnafımıza hem de kamu görevlilerine büyük sorumluluklar düşüyor" uyarısında bulundu. - TRABZON