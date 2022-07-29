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Başkan Eken: "Yüksek faiz firmaları zorluyor"

Başkan Eken: 'Yüksek faiz firmaları zorluyor'

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yüksek faiz oranlarının firmaları zorladığını bankaların daha duyarlı olmaya ve faiz oranlarını düşürmeye davet ettiklerini söyledi.

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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yüksek faiz oranlarının firmaları zorladığını bankaların daha duyarlı olmaya ve faiz oranlarını düşürmeye davet ettiklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, iş dünyasından gelen şikayetler üzerine banka kredileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Banka kredilerine ulaşmanın zorlaştığına dikkat çeken Başkan Mustafa Eken, "Firmalarımızın kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyoruz. Özellikle özel bankalarımızı taşın altına ellerini koymaya ve faiz oranlarını düşürmeye davet ediyorum" dedi.

"Özel bankalarda ki faiz oranları yüzde 25 ile 35 seviyesinde"

Başkan Eken, özel bankaların faizleri arttırmamasını istediklerini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız faizi düşürmeye devam edeceklerini sürekli tekrar ediyor. Kamu bankalarında faiz oranları düşüyor ancak buradan kredi kullanmak isteyen üyelerimiz yararlanamıyor. Hal böyle olunca da üyelerimiz özel bankalara başvuruyor. Buradaki faiz oranları ise Yüzde 25 ile 35'ler seviyesinde. Ben özel bankalara sesleniyorum; lütfen faizleri arttırmayın" diye konuştu.

İş dünyası sicil affı bekliyor

İş dünyasının zor günlerden geçtiğini dile getiren Eken, acilen sicil affı beklediklerini dile getirerek, "Ekonomik kriz devam ederken ülkemiz üretmeye ve ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Bunun en önemli nedeni de iş dünyamızdır. İş insanlarımız gövdelerini taşın altına koydu. Üretmeye ülkemize katma değer üretmeye devam ediyor. Burada iş dünyamızın beklediği sicil affıdır. Zorlu ekonomik yapıda ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimiz ne yazık ki ödeyemediği bazı borçları nedeniyle kara listede yer alıyor. Bu konuda acilen sicil affı çıkarılmasını bekliyoruz. Üretimin, istihdamın devamı için faizlerin düşürülmesi ve sicil affı çıkarılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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