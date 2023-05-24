Başkan Demir: 'Samsun ihracatta hatırı sayılır bir yere gelecek'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a yeni kurulacak ve Türkiye'nin 5. büyük serbest bölgesi olacak "Orta Karadeniz Serbest Bölgesi" ile Samsun'un Türkiye'nin ihracat liginde çok hatırı sayılır bir yere geleceğini söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 7201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun'a müjdelenen Türkiye'nin 5'inci büyük serbest bölgesi için Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde belirlenen alanda kurulacak. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yatırımcı firmaların kurucu ortaklığı bulunan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi, birinci kısmı 223 bin 911 metrekare, ikinci kısım 420 bin 213 metrekare ve genişleme alanı ise bin 500 dekar olarak planlandı. Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin binlerce yeni istihdam ile tek başına 1,5 milyar dolar ihracat imkanı oluşturması öngörülüyor.

Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin Samsun'a kazandırılmasının önemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ticaret Bakanımız ve Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'un gayretleriyle çok kısa bir zamanda yeni serbest bölgenin kuruluşunu gerçekleştirdik. Hem de Organize Sanayi Bölgesi'nin tapusunu bedelsiz bir şekilde aldık. Çok hızlı bir şekilde tahsisle ilgili çalışmalar devam ediyor. Altyapı-planlama hızlı bir şekilde süreci yürüteceğiz. Çok ciddi anlamda, katma değeri yüksek ihracata dayalı sanayi tesislerinin oluştuğu bir süreci başlatmış durumdayız" diye konuştu.

"İhracatta 5 milyar doları yakalayacağız"

Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kente çok önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Başkan Demir, "Gelişme bölgelerini yeniden oluşturup 3 bin dönüme kadar çıkacak miktarı. Bu müthiş bir istihdam ve ihracat demek. Önemli bir yatırım. Samsun bölgenin merkezi. Serbest bölge tek başına çok kısa bir zaman içinde yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirir. Yeni serbest bölgemizde 5-6 yıl gibi bir zaman dilimi içinde 12-20 bin civarında istihdam sağlayacağını ön görüyoruz. Bunun da ihracata bir o kadar destek verdiğini katkı verdiğini düşünün. 2022 yılında 1 milyar 317 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Buna 1,5 milyar doları ilave ettiğimizde yaklaşık 3 milyar dolar ihracat demek. Kısa bir zamanda 5 milyar doları yakalayacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin ihracat liginde çok hatırı sayılır bir yere geleceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN