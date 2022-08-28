Başkan Değirmenci'den vergi diliminde ara formül çağrısı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, çalışanların maaşları üzerindeki ağır vergi yükünün önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Değirmenci, "Yaşanan hayat pahalılığı ve hızla artan enflasyona karşı Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak asgari ücret artışına rağmen çalışanların maaşlarında uygulanan vergi dilimleri aynı kaldı. Yılbaşından itibaren geçerli olan gelir vergisi dilimleri, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına rağmen, ikinci altı aylık dilimde değiştirilmedi. Bu nedenle de çalışanların eline geçecek net ücretlerde azalma meydana gelmesine neden olundu. Başta üyelerimiz olmak üzere çalışanların ücretlerinde düşüşlere neden olan gelir vergisi dilimlerinin acilen güncellenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak konuyla ilgili geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığına Genel Başkan Mahmut Arslan imzasıyla bir çağrı yazısı gönderdiklerini ve aynı şekilde çalışanların kayıplarıyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının ziyaret edilerek, mağduriyetin gündeme getirildiğini belirten Değirmenci, konunun takipçisi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Asgari ücretin üzerinde ücret alan çalışanlar, yıl sonuna doğru gelir vergisinin ikinci dilimine girmesiyle net asgari ücretin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" diyerek yaşanan mağduriyetin boyutlarını anlatan Değirmenci, "Nasıl ki asgari ücrete hayat pahalılığı nedeniyle zam takviminde olmamasına rağmen ek bir zam yapıldıysa, tıpkı bunun gibi gelir vergisi dilimlerinin de ara bir formülle, yılbaşı beklenmeden, en az enflasyon oranında artırılması gerekmektedir. 2022 yılının başından bu yana gıda, akaryakıt gibi tüm mal ve hizmetlerde yaşanan fiyat artışları nedeniyle vergi dilimleri artırılarak, ücretli çalışanların bir nebze de olsa rahatlamaları sağlanmalıdır. Bu çerçevede 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırılmasını bekliyoruz. Bu konuda Hükümetimizin ve hatta işverenlerin elini taşın altına koymasını istiyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - KARABÜK