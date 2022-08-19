Başkan Davut Çetin'den 'faiz' değerlendirmesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, iş dünyasının önünü görebilmesi için Merkez Bankasının gerçekçi hedeflere uygun bir yol haritasını kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, iş dünyasının önünü görebilmesi için Merkez Bankasının gerçekçi hedeflere uygun bir yol haritasını kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirtti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Merkez Bankasının politika faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankasının sürpriz bir şekilde politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirmesi, para politikasının kamuoyunda daha detaylı tartışılması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Çetin, "Sorun politika faizinin değil, kredi faizlerinin yüksek olmasıdır. Piyasada şu an yaşadığımız sorun krediye erişimin zorlaşması ve kredi faizlerinin yüksekliğidir. Merkez politika faiziyle piyasa kredi faizi arasındaki fark bu kadar yüksekken bunun nedenleri araştırılmalı ve bu farkı azaltacak önlemler alınmalıdır. Aksi halde politika faizinin yüzde 13 olması bir şey değiştirmeyecek, sadece soru işaretlerini artıracaktır" diye konuştu.

"Faiz politikasında enflasyon beklentisi önemli"

Düşük faiz politikasının, 2008 küresel finans krizi sonrasında ABD, Avrupa ve Japonya'da uzun süreli durgunluk ve sıfır enflasyon koşullarında uygulanan bir politika olduğunu aktaran Başkan Çetin, "Birçok ülke sıfır veya negatif faizlerle durgunlukla mücadele etmiştir. Halen ABD ve Avrupa'da enflasyon çift haneli rakamlara gelirken, merkez bankaları faizleri sıfır düzeyinden yüzde 2-3 bandına çıkarmaktadır, yani faiz oranları enflasyona göre oldukça düşük kalmaya devam etmektedir.

TCMB, ABD ve Avrupa'daki bu durumu örnek alarak düşük faiz politikasına geçmiştir. Ancak, ABD ve Avrupa'da faiz oranlarını belirleyen temel unsur beklenen enflasyondur ve enflasyonun orta-uzun vadede yüzde 2-4 bandına doğru gerileyeceğine inanıldığı için politika faizleri de bu banda yaklaştırılmaktadır. Ülkemizde ise orta ve uzun vadede enflasyonun hangi düzeyde kalacağına dair piyasada ve kamuoyunda net bir beklenti oluşmamıştır. 2022 yılına ilişkin enflasyon algısı 3 hanelidir. 2023 yılına ilişkin enflasyon algısı üç haneli olmasa da halen çok yüksek düzeydedir" dedi.

Çetin, Merkez Bankası anketinde bile 24 ay sonrası enflasyon oranının yüzde 30 civarında olduğunu kaydetti. - ANTALYA