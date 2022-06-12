Başkan Çetindağ: "700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz" - Haberler

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Başkan Çetindağ: "700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Çetindağ: '700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz'

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyleyerek, "Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz" dedi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl rekoltenin iyi olduğunu söyleyerek, "Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz" dedi.

Başkan Çetindağ, Ankara ve Adana'dan sonra buğday üretiminde 4. sırada yer alan Sivas'ta, 3 milyon 885 bin dekarlık alanda hububat üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kentte 2 milyon 500 bin dekarlık alanda da buğday ekiliyor. Geçen yıl biliyorsunuz kuraklıktan dolayı Sivas'ımızda 400-450 bin ton civarında rekolte oldu. Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatına uyduk"

Girdiler aşağı çekilirse fiyatların gayet uygun olduğunu belirten Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Buğday hasatları bazı yörelerimizde başladı. Sivas'ta temmuz ayının ilk haftalarıyla birlikte başlayacak. Bizim çiftçimizin ekebilmesi için ülkemizi dışarı bağımlı yapmamak için motorin ve gübre fiyatlarının düşürülmesi lazım ki bizim çiftçimiz başka yerlere muhtaç olmadan bunun alt yapısını kursun. Girdiler aşağı çekilirse fiyatlar gayet uygun ama girdiler yükselmeye devam ederse çiftçilerimiz sıkıntı yaşamakta. Cumhurbaşkanımızın talimatına uyduk ve ekilmedik yer bırakmadık" dedi.

"Bu ülkeye en güzel buğdayı veririz"

Girdilerin düşürülürse buğday ihracatının dünyaya açılacağından bahseden Başkan Çetindağ, "Bu yıl buğday rekoltemiz iyi olacak inşallah. Bizim tek istediğimiz girdilerin düşürülmesi ve çiftçilerimizin buğday ekmesi ki böylece dünyaya ihracat yapabilelim. Girdilerin yüksek olması çiftçilerimizi kara kara düşündürüyor. Geçen yıl biliyorsunuz kuraklıktan dolayı Sivas'ımızda 400-450 bin ton civarında rekolte oldu. Bu yıla baktığımızda ise 700 ve 800 bin arasında bir rekolte bekliyoruz. Amacımız daha kaliteli bir rekolte almak, iç ve dış piyasaya buğday vermek. Eğer girdilerin fiyatları düşürülürse bu ülkeye en güzel buğdayı veririz" dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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