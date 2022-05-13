Başkan Çetin: 'Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor'

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliği aracılığıyla işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

İlçe genelinde hizmet veren esnafla sürekli iletişim halinde olan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği, iş arayan vatandaşlara iş kapıları aralıyor. 50 personel alımı yapacak olan işyeri için şartlara uyan 181 kişiyi arayan İstihdam Şefliği, 65 kişiden olumlu geri dönüş aldı. 65 kişiden 30 kişinin katılım sağladığı iş görüşmesinde vatandaşlarla, firma yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Katılımın az olduğu iş görüşmesinde firma yetkilileri, yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan kişilerin belirleneceğini ifade etti.

İş arayanla işçi arayanı buluşturmaya devam ettiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdam konusuna büyük önem veriyoruz. 50 personel lazım olan bir işletme için, bize CV bırakan 181 kişiyi aradık. 116 kişi işi kabul etmedi. Görüşmeye ise sadece 30 kişi geldi. Her işçi-işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkanı bizleri son derece mutlu ediyor. Firmalar işçi bulmakta zorlanıyor. İlçemizdeki esnaflarımız ile görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de sürdürerek vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi