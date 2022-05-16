Başkan Canevi güven tazeledi - Haberler

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Başkan Canevi güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Canevi güven tazeledi

Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bitlis Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Mevcut başkan Ayvaz Canevi ile birlikte Mesut Şeker'in de aday olduğu seçime, Bitlis ve ilçelerinden 93 delege katıldı. Oy verme işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucuna göre mevcut başkan Ayvaz Canevi 46 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Mesut Şeker ise 45 oy aldı. Ayrıca 1 oy boş ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrasında tebrikleri kabul eden Canevi, tüm delegelere teşekkür etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, İstiklal Marşı, Bitlis, Ekonomi, Haberler

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