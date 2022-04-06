Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 70'i tamamlandı

Kayseri'de yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yüzde 70'i tamamlanan, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şantiyesinde incelemede bulundu.

Büyükkılıç, 1 milyon metrekaresi yeşil alan, peyzaj ve sosyal donatılardan oluşan projenin son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sağlıklı yaşam merkezinde yüzde 78, idari binada yüzde 84, 3 millet kıraathanesinde yüzde 85, depo-hangar yapısında yüzde 90, 26 büfede yüzde 70, 3 giriş takında yüzde 70, 3 güvenlik kulübesinde yüzde 30, biyolojik gölette yüzde 80 ve 4 köprüde yüzde 75 ilerleme kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, projeye desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, etkinlik alanları, yeme ve içme mekanları, müze ve kütüphanenin de bulunduğu projeyi kente kazandıracaklarını kaydetti.