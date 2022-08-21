Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükgöz: "Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim"

Başkan Büyükgöz: 'Esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim'

Ekonomi Haberleri

Kirazpınar'da kurulacak geçici semt pazarı için kura çekimi yapıldı.

Kirazpınar'da kurulacak geçici semt pazarı için kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gebze'de bulunan Kirazpınar Semt Pazarı için kuralar çekildi. 1 Eylül tarihi itibariyle Kirazpınar Şehit Gaffar Okkan Caddesi 2744 sokak ile 2747 sokak arasında her hafta perşembe günleri kurulacak geçici semt pazarının kura töreninde açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallemize yapacağımız hizmet tesisi ve kapalı pazar alanının mülkiyet sorununu çözdük. Projesini de tamamladık. İlerleyen günlerde ihale sürecini de başlatmış olacağız" dedi.

"Kapalı pazarımız yapılana kadar tahsis ücreti almayacağız"

Kapalı pazar yapılana kadar tahsis ücreti alınmayacağının altını çizen Başkan Büyükgöz, "Bu aşamada hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği geçici bir semt pazarı kuruyoruz. Perşembe günleri hizmet verecek pazarımızı 1 Eylül'de hizmete, siz değerli esnaf kardeşlerimizin katkılarıyla açmış olacağız. Sizlerle kura çekimi vesilesiyle bir araya geldiğimiz geçici semt pazarımızda, kapalı pazarımız yapılana kadar siz değerli esnaf kardeşlerimden tahsis ücreti almayacağımızı duyurmak isterim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gebze Eylül Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title