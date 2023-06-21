Başkan Böcek: "Ulaşım sektörü ile ilgili tüm otobüslerin Büyükşehir Belediyesine ait olması gerekiyor" Toplu ulaşım için 60 yeni otobüs sefere dahil oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "2019 yılından bu yana nüfus 176 bin 304 kişi artarken, araç sayısı 290 bin 747 artmıştır"...

Başkan Böcek: "Ulaşım sektörü ile ilgili tüm otobüslerin Büyükşehir Belediyesine ait olması gerekiyor"

Toplu ulaşım için 60 yeni otobüs sefere dahil oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek :

"2019 yılından bu yana nüfus 176 bin 304 kişi artarken, araç sayısı 290 bin 747 artmıştır"

Antalya'da araç sayısı nüfusun 2 katı hızında ilerliyor

"Son yıllarda Antalya'daki araç sayısının artış yüzdesi, Türkiye ortalamasının üzerindedir"

"Şu an 1 milyon 361 bin 279 kayıtlı araç mevcuttur, her 2 kişiye 1 araç düşmektedir"

"2'si elektrikli olmak üzere 62 yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemini güçlendirdik"

Antalyaspor Kavşağı'ndan Zeytinköy Kavşağı'na kadar 5,5 kilometre yer altından gidecek; 5 tanesi yer altında olmak üzere toplam 20 durak, 6 adet battı çıktı kavşak ve 14 adet yaya üst geçidi bu projemizin içinde bulunuyor"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki nüfus artışının yanı sıra araç sayısında ciddi artış yaşandığını kaydederek, "Şu an 1 milyon 361 bin 279 kayıtlı araç mevcuttur. 2019 yılından bu yana nüfus 176 bin 304 kişi artarken, araç sayısı 290 bin 747 artmıştır. Yani her 2 kişiye 1 araç düşmektedir. Bu rakamlara yabancı araçlar ve deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin araçları dahil değildir" dedi. Başkan Böcek, otobüs ücretlerinin yüksekliği konusundaki soruyu cevaplarken de "Büyükşehir belediyeleri veya il belediyelerinde de olabilir, ulaşım sektörü ile ilgili otobüslerin büyükşehrin olmalıdır. Önce bu Antalya'dan başlayacaktır diye düşünüyorum. Otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesinin olmadır" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde 'Kent İçi Ulaşım Toplantısı' düzenlendi. Şehir içi ulaşım sistemleri ve sorunların çözümüne yönelik gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapılan çalışmaları ve projelerini anlattı.

"25 milyona ev sahipliği yapmaktayız"

Antalya'nın tarım ve turizm kenti olmasının yanında yaşanabilir bir şehir olması nedeniyle nüfusunun hızla yükseldiğine vurgu yapan Başkan Böcek, "2 milyon 688 bin 4 yerleşik nüfusa ek olarak, yılda 23,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçisiyle yaklaşık 25 milyona ev sahipliği yapmaktayız. Yabancıların için tercih ettiği bir kent. Deprem sonrasında da bu bölgenin yoğun bir göç alması, trafiği de olumsuz etkilemiştir. Son yıllarda Antalya'daki araç sayısının artış yüzdesi, Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2020 yılı Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları tercih edilmemeye başlanmıştır. Şuan 2019 yılına göre günde yaklaşık 58 bin kişi maalesef toplu taşıma sistemini tercih etmemektedir" dedi.

"Her 2 kişiye 1 araç düşüyor"

Mart 2019'dan bu güne TÜİK verilerine göre araç sayısının 290 bin 747 arttığına dikkati çeken Böcek, "Şu an 1 milyon 361 bin 279 kayıtlı araç mevcuttur. 2019 yılından bu yana nüfus 176 bin 304 kişi artarken, araç sayısı 290 bin 747 artmıştır. Yani her 2 kişiye 1 araç düşmektedir. Bu rakamlara yabancı araçlar ve deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizin araçları dahil değildir. Bunun sonucunda özel araç kullanımı artmış, kentimize gelen yabancı araçlarla da kent içi trafiğinde de sayı artmıştır. Turizm transfer otobüsleri, tarım ürünleri taşıyan ağır tonajlı araçlar, akaryakıt tankerler, mermer ve maden taşıyan tırlar, çevreyolu yerine kent içine girdiğinden trafiği olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

Ağır tonajlı araçların kent içi trafiğine girmeden çevre yollarına girmesinin trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını belirten Böcek, Antalya'nın doğal ve tarihi yapısının kentin merkez bölgelerinde yeni yol yapmasına imkan vermediğini vurguladı.

60 otobüs hizmete başlıyor

Konyaaltı-Varsak arası 4. Etap Raylı Sistem Projesi'ni izinleri alınarak yapım aşamasına getirdiklerini kaydeden Böcek, son olarak Konyaaltı-Lara-Kundu arası 22 kilometrelik 5. Etap Raylı Sistem Projesi'ni tamamlayarak bakanlığa izin için sunduklarını ifade etti. Böcek, 2'si elektrikli olmak üzere 62 yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemini güçlendirdiklerini belirterek, "60 otobüsümüzün her biri vade faizleri dahil 4 milyon 380 bin TL'dir. Ayrıca kent içi trafiği rahatlatmak için 70 kavşakta geometrik düzenlemeler yaptık, 40'ı akıllı, 61'i uzaktan kontrollü olmak üzere 101 kavşağı, kurduğumuz trafik kontrol merkezimiz ile uzaktan izleyip gerekli değişikleri anında gerçekleştirebiliyoruz. Dumlupınar Bulvarı üzerinde gerekli olan Meltem Köprülü Kavşağı'nı 2020 yılında tamamlayarak hizmete açtık. Konyaaltı Atatürk Bulvarı üzerinde 5 battı çıktı kavşak projesini hazırladık. 4. etap raylı sistem inşaatı ile birlikte yapılacak" dedi.

"Raylı sistemde 5,5 kilometre yer altından gidilecek"

Konyaaltı'ndan Varsak'a uzanan 4. etap raylı sistem hattının 18 kilometre uzunluğunda olacağını ve Sarısu'dan başlayıp Sakarya Bulvarı'nda 2. Etap Varsak Hattı'yla birleşeceğini aktaran Böcek, "Antalyaspor Kavşağı'ndan Zeytinköy Kavşağı'na kadar 5,5 kilometre yeraltından gidecek. 5 tanesi yer altında olmak üzere toplam 20 durak, 6 adet battı çıktı kavşak ve 14 adet yaya üst geçidi bu projemizin içinde bulunuyor. Proje çerçevesinde Falez Otel-Antalyaspor Kavşağı arasında bulunan yol yer altına alınacak. Stadyum ile Cam Piramit arasında yayalaştırılmış yeni bir yaşam alanı olacak" ifadelerine yer verdi.

"Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, otobüs ücretlerinin yüksekliği konusundaki soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Büyükşehir belediyeleri veya il belediyelerinde de olabilir, ulaşım sektörü ile ilgili otobüslerin büyükşehrin olmalıdır. Önce bu Antalya'dan başlayacaktır diye düşünüyorum. Otobüsler Antalya Büyükşehir Belediyesinin olmadır. Hizmeti bizim vermemiz gerekiyor. O zaman vatandaşlarımızın taşınma ücreti lehine olacaktır. Belediye bu hizmeti yapmak mecburiyetinde. Daha önceki belediye başkanlarımıza bir şey demiyorum; Antalya için bir çivi çakandan Allah razı olsun. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ulaşımla ilgili önümüzdeki yıllarda hepiniz de göreceksiniz, bu otobüslerle ilgili taşıyan ve taşınanın memnun olduğunu göreceğiz."

Toplantının ardından gazetecilerle birlikte belediye önüne geçen Başkan Böcek, alınan 60 otobüsün özelliklerini anlattı. Otobüsün direksiyonuna da geçen Böcek, kısa bir tur attı, gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çekildi.