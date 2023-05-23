Başkan Böcek : 'Korkuteli'ne kurulacak Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi 4 ayda tamamlanacak'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'nde muhtar ve STK temsilcileri ile buluşarak, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli'nde muhtar ve STK temsilcileri ile buluşarak, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Korkuteli'nde 68 milyon lira yatırımla Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi kuracaklarını belirten Başkan Böcek, tesisin 4 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Korkuteli'ndeki buluşmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı Antalya Milletvekilleri ve İl Başkanları, 44 muhtar ve STK temsilcileri katıldı. Muhtarlar ve STK temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Muhittin Böcek,

4 yıldır kimseyi ötekileştirmeden, muhtar ve STK'larla birlikte, ortak akılla Antalya'yı yönettiklerini ifade etti. Bütçesine göre Türkiye'nin en borçlu belediyesini devraldıklarını hatırlatan Başkan Böcek, "Korkmadık, yılmadık. Vaat ettiklerimizden fazlasını yaptık. Maaş ödeyemez dediler. 13 bin 500 çalışanımızın maaşlarını günü geçmeden ödedik. Kamu kurum kuruluşlarına günü geçmiş tek bir borcumuz yok" dedi.

Yerelden kalkınma

Tarımın ve turizmin başkenti Antalya'yı planlı kurallı bir kent yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanan büyükşehir belediyesi haline getirdiklerini ifade etti. Başkan Böcek, yerelden kalkınma ilkesiyle tarıma önemli destekler verdiklerini anlattı. Sulama birliklerinin enerji giderinin yüzde 80'ini karşıladıklarını kaydeden Başkan Böcek, "Kapalı devre sulama sistemleri kuruyor, sulama borusu desteği sağlıyoruz. Akıllı tarım uygulamalarına geçtik. Fidan, tohum destekleri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kooperatiflere süt tankı desteği, hamur makinası desteği, üzüm sıkma makinesi desteği, ceviz kabuğu soyma makinesi desteği, nar suyu sıkma makinesi desteği veriyoruz. Kovan desteği ve hayvancılık destekleri sağlıyoruz. Meraları ıslah ediyoruz" diye konuştu.

180 kişi istihdam edilecek

Asfalt planlamasını yaptıklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Haziran ayında asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte Korkuteli'nin 58 mahallesinde asfalt konusunda yapılması gereken ne varsa yapacaklarını aktardı. Korkuteli Bozova Mahallesi'ne Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi kuracaklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 68 milyon liraya mal olacak tesiste, üretim fazlası sebze ve meyvelerin değerlendirilerek kurutulup, ihraç edileceğini söyledi. Başkan Böcek, 4 ay içinde tamamlanacak tesiste 180 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. - ANTALYA

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