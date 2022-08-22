Konya haberi | Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sürüyor

Konya haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa tahsisini yaptığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehre kazandırılacak Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için yapılan yeni sanayi sitesinde esnafların modern iş yerlerinde hizmet vereceğini belirtti.

Altay, Yeni Sanayi Sitesi'nin Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacağına dikkati çekti.

TOKİ iş birliğinde Yeni Motorlu Taşıtlar Sanayi için yaklaşık 34 kilometre yağmur suyu projesi hazırlandığını, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün de toplam 3 bin 300 metre yağmur suyu hattı çalışması yapacağını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Yağmur Suyu Projesi, su kaynaklarının korunması, taşkın ihtimalinin minimize edilmesi gibi amaçlarla hazırlandı. Toplu Konut İdaremizle hazırladığımız proje için 34 kilometre hat döşenecek. Projenin 3 kilometrelik kısmını KOSKİ Genel Müdürlüğümüz yapacak. Yine bu kapsamda TOKİ tarafından yağmursuyu depolama ve geri kazanım tesisi de yapılacak. Yapılacak tesis, KOSKİ'ye devredilecek ve tesiste depolanacak yağmur suyu ile bölgede bulunan yeşil alanların sulaması yapılacak."

Hazırlanan proje kapsamında döşenecek hatlarda muhtelif çap ve tiplerde uzun ömürlü boruların kullanılacağı bilgisine yer verildi.