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Başkan Ali Çandır, TOBB yönetiminde

Başkan Ali Çandır, TOBB yönetiminde

Ekonomi Haberleri

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79'uncu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetiminde yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79'uncu Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetiminde yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 3 dönemdir yürüten Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimine seçildi. TOBB'un 79'uncu Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu'nun oluşturduğu yönetim kurulunda yer alan Çandır, önceki dönemlerde TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi ve TOBB Genel İdare Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ali Çandır Türkiye Antalya Ekonomi Haberler

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