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Başkan Alan: "Meslek liselerini cazip hale getirmeliyiz"

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Meslek liselerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Ülke olarak kalifiye ve aranan eleman yetiştirilmesi konusunda tüm kurumlarımızla birlikte harekete geçmemiz gerekiyor.

Meslek liselerinin cazip hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Ülke olarak kalifiye ve aranan eleman yetiştirilmesi konusunda tüm kurumlarımızla birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Meslek liseleri konusunda teşvik edici çok ciddi önlemler almamız gerekiyor" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında; iş dünyası ve üretim firmalarına nitelikli eleman yetiştiren Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları ve atölyeleri gezen Başkan Alan, çalışmalar ve eğitim hakkında bilgi aldı.

Okullarının Elazığ'ın en köklü okullarından biri olduğunu ifade eden Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tarık Türkmen, "1945 yılından beri eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Okulumuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapılan sözleşme gereği 'Proje Okulu' oldu. Proje kapsamında iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyoruz. Görevlendirme ve atamalarımız komisyonlar tarafından yapılıyor ve bakanlığımız onaylıyor" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın en eski ve köklü eğitim kurumu olan Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmekten büyük bir onur duyduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, meslek liselerinin kendileri ve iş dünyası için kırmızı çizgileri olduğuna dikkat çekti.

Meslek liselerinin sektörlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman yetiştirme konusunda önemli bir misyon üstlendiklerini aktaran Başkan Alan, "Bizler meslek liselerinin sayısının artırılması ve belirli teşviklerle özendirilmesi gerektiğini her platformda dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere cumhurbaşkanı yardımcımız ve tüm ilgili bakanlarımıza konunun ciddiyetini ilettik. Bugüne kadar sektörlerimiz, eleman ihtiyaçlarını genelde Suriyeli sığınmacılardan temin etti. Ama yakın gelecekte bu ülkeye dönüşler başlarsa ülkemizde bazı sektörler ciddi anlamda bir eleman sorunu yaşayacak. Bu sebeple bizlerin ülke olarak kalifiye ve aranan eleman yetiştirilmesi konusunda tüm kurumlarımızla birlikte harekete geçmemiz gerekiyor. Meslek liseleri konusunda teşvik edici çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. Kurumlarımız, ülkemiz üretimini dolayısıyla ekonomiyi etkileyen bu önemli konuda acilen harekete geçmeli" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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