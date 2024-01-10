Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2024 yılında ihracatı artırmak için seferber olacak

2024 yılı içerisinde, başta istihdam olmak üzere, ihracatı artırmak için seferber olacaklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Bu konuda 4 ilkemiz ve hedefimiz var. Bunlar yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Kim ne derse desin, kim şehrin semalarına ne kadar negatif duygular saçarsa saçsın, başarı çıtamızı sürekli yukarıya taşıyacağız" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, göreve gelmesinin ardından geçen bir yıl süre içerisinde hizmette birinci yılında hayata geçirdikleri projelerini kamuoyuyla paylaştı. Ticaret Odası Murat Zorluoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen Hizmette 1. Yıl Toplantısı'na, Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Sedat Karataş, "Şehrin öncü gücü gördüğümüz, şehrin lokomotifi gördüğümüz ve şehrin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli aktörü gördüğümüz Elazığ TSO yönetiminde hep birlikte gösterdiniz cesur ve kararlı duruşla, bu şehir için atılması gereken adımları attık. Şehrimizin gelişimi noktasında sizlerden ve paydaşlarımızdan aldığımız güçle, birlik ve beraberlik içerisinde yol yürüdük. Zorlukların ve imkansızların durduramadığı güçlü ve heyecanlı bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

Bir yıl önce, kendilerine güvenen, inanan ve 'birlikte başaracağız' ilkesine dört elle sarılan yol arkadaşları ile çıktıkları yolda birçok hizmete imza attıklarını dile getiren Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, " 1884 yılında ülkemizde beşinci olarak kurulan ve bugün 8 bini aşkın üyesiyle köklü bir kurumun çatısı altında aynı hedefe koşmanın gururunu yaşıyoruz. Biz bilir ve inanırız ki, akıp giden hayat kadar, görevler de geçicidir, fanidir ve bir gün son bulacaktır. Bizler makamlardan güç alan, makamların gölgesinde öne çıkanlardan olmadık, olmayacağız. Biz makamlara değer ve anlam katan, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle makamları daha güçlü ve etkin kılıp yücelten bir anlayışın mensuplarıyız. Asıl olan, bulunduğunuz görevde iz bırakmak, eser bırakmak ve bunu şehir tarihine altın harflerle yazdırmaktır. Benim bu görevde tek amacım ve hedefim, görev sürem içerisinde şehrin kalkınmasında sıçrama tahtası olacak etkili ve öncü adımları atmaktır. Bizler için, 'Allah razı olsun, bu hizmet İdris Başkan'ın eseri' cümlesinden daha büyük bir paye, daha büyük bir onur ve gurur olamaz" diye konuştu.

Görevde birinci yıllarını başı dik, alnı ak tamamladıklarını aktaran Başkan Alan, "Elazığ'ın kalkınması ve gelişmesi amacıyla bir yıl içinde çalmadığımız kapı, ziyaret etmediğimiz üst düzey bürokrat kalmadı. Elazığ'da, üyelerimizden gelen problemleri aldık ve çözümleri için yetkililere ilettik. İletmekle de kalmadık, sıkı takipçisi olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sorunlarımızı aktardık. İlgili bakanlarımıza, ekonomi ile ilgili kurumların en üst yöneticilerine taleplerimizi ilettik. Etkili ifade tarzımız ve sorunla birlikte çözümü de teklif etmemiz, kısa sürede birçok problemin çözümünü getirdik" şeklinde konuştu.

Elazığ'ı bir bütün olarak gördüklerini ve her alanda kalkınmasının adımlarını attıklarını vurgulayan Alan, "Elazığ Osb'deki üretimin artması yanında, yeni Karma Osb'lerin kurulması yönünde geçmişte attığımız güçlü adımlar, semeresini verdi. Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerimize hitap edecek ve yaklaşık 5 bin kişilik istihdamı getirecek, Karma OSB için artık, gün sayıyoruz. Bölgede hayata geçecek Karma OSB demek, bu ilçelerimizdeki yastık altı ya da daha çok emlak piyasasına yatırılan paraların, yatırıma dönmesi demek. Kovancılar'da 11 kuyumcu esnafımızın olması, bölgenin yatırım gücünü ve potansiyelini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge. 6. bölge teşviklerinden faydalanarak, ilçelerinde yatırım yapmak isteyen gurbetçi hemşerilerimizin bu konudaki ilgi ve heyecanlarını görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler, önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'da bulunan iş insanı hemşerilerimizi ziyaret etmeyi planlarken, bazı hemşerilerimiz daha atak davrandı. Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen iş insanlarımızın OSB ile ilgili bilgiler alması ve yatırım konusunda talepkar olmaları, bizleri mutlu etti. Bizler de Elazığ TSO olarak, şehrin yöneticileriyle önümüzdeki günlerde, Karma OSB ve 6. bölge teşviklerinin avantajlarını anlatmak için, gurbetçi hemşerilerimizi ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2023 yılında birçok olumsuzlukları ülke olarak hep birlikte yaşadıklarını ve bundan en çok etkilenen kesimin de ekonomi ve yatırımcılar olduğuna vurgu yapan Başkan Alan, "Depremlerin olumsuz etkileriyle, bir dönem duraksayan ekonomimiz, yerinde ve zamanında alınan kararlarla krizleri atlatmayı başardı. Evet, biraz tökezledik. Evet, biraz duraksadık. Ama pes etmeyip umutlarımızı hep dem diri tuttuk. 2022'nin olumsuzluklarını, 2023 yılında olumluya çevirmek için, azmettik, gayret ettik ve çok şükür başardık. 2024 yılı içerinde, başta istihdam olmak üzere, ihracatımızı artırmak için, birlikte seferber olacağız. Bu konuda 4 ilkemiz ve hedefimiz var; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Kim ne derse desin, kim şehrin semalarına ne kadar negatif duygular saçarsa saçsın, başarı çıtamızı sürekli yukarıya taşıyacağız. Zira biliyoruz ki, hedefi belli, rotası belli, kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Sizler gibi, şehrin potansiyeline inanan, büyük ve güçlü Elazığ idealine gönül veren, vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş insanlarımız olduğu sürece, bu şehir aciz de kalmayacaktır, sahipsiz de kalmayacaktır. Şehrin sahibi de gücü de biziz, şehrin sahibi sizlersiniz. Elazığ'ı geleceğe taşıyacak ruh burada. Elazığ'ı üretimde öncü ve lider yapacak kadro burada. Sadece ekonomi ve üretimde değil, depremlerde olduğu gibi, mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatan merhamet elçileri burada" dedi.

Konuşmaların ardından Elazığ TSO bünyesinde bulunan 14 sektörde faaliyet gösteren Meslek Komite Üyelerine bir yıl içerinde gösterdikleri çalışmalardan dolayı plaket takdim edildi. - ELAZIĞ