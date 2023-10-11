Başkan Aktaş: "Tarım ihracatında milyar dolarları konuşmalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Bursa Tarım Peyzaj A.Ş, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiren 'Bursa Siyah İnciri Çalıştayı ve B2B Alım Heyeti Faaliyeti', Uludağ İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa olarak tarımla alakalı çok kısa zaman içerisinde ihracatta milyar dolarları konuşmamız lazım" dedi.

İki gün sürecek 'Bursa Siyah İnciri Çalıştayı ve B2B Alım Heyeti Faaliyeti' Uludağ İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda başladı. Etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, akademisyenler, üreticiler, yurt içi ve yurt dışından alım heyetleri katıldı.

Kat edeceğimiz çok mesafe var

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da tarım ihracatının artarak devam ettiğini vurguladı. Bursa'nın mevcut toprağının üçte birlik kısmının tarım toprağı olarak kullanıldığını belirten Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür, sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir tarım şehri. 2017 yılında 200 milyon dolar civarında ihracat yapan Bursa, geçen yıl 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamı daha da aşmamız lazım. Bunu yaparken de daha kaliteli ürün, daha doğru pazarlarla kendimizi de yenileyerek bir strateji geliştirmemiz lazım. Mevcut toprağının yüzde 34'ü tarım toprağı olan bir şehir Bursa. Bu oldukça önemli bir durum. Burada iki kez hatta üç kez ürün alma gibi ihtimaller var. Bu şehrin tarımla alakalı potansiyelini çok daha doğru kullanabilmek gibi bir derdimiz ve heyecanımız var. Geldiğimiz durum çok yabana atılacak bir nokta değil ama kat edeceğimiz çok daha fazla mesafemiz var" diye konuştu.

Tarıma dokunmayan belediyecilik olmaz

"Bursa'da tarımla alakalı ihracatta milyar dolarları bulmamız lazım" diyen Başkan Aktaş, "Gezmek lazım, araştırmak lazım. Bunun adına B2B mi dersiniz, bunun adına çalıştay mı dersiniz? Bir taraftan bütün dünyaya haykıracağız bu özelliğimizi, bir taraftan da Bursa'daki tarım ve tarım alanlarının muhafaza edilmesi noktasında da ilgili kurumların ve şahısların bu işe net bir şekilde sahip çıkması lazım. O yüzden bu buluşmaları çok değerli buluyorum. Hep birlikte sahip çıkalım. Bursa olarak tarımla alakalı çok kısa zaman içerisinde ihracatta milyar dolarları konuşmamız lazım. Bursa'nın bir tarım şehri olduğunu konuşmamız lazım. Tarım ekonomisine dokunmayan bir belediyecilik anlayışı olamaz. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu" dedi.

Ciddi çalışmalar var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın incir üretimi konusunda ciddi çalışmaları olduğunu dile getiren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da, Bursa'nın iklim ve toprak bakımından önemli bir yer edindiğini dile getirdi. İncirin dünyada belirli ülkelerde yetiştiğini ifade eden Acar, "Verilere göre dünyada toplam 3 milyon dekar gibi bir alanda incir üretimi yapılıyor ve toplam üretim miktarı 1 milyon 350 bin ton. Bunun 570 bin dekarlık alanda 350 bin tonu ülkemizde yapılıyor. Bursa toprak ve iklim özellikleri bakımında önemli bitki üretim merkezi. İncir yetiştiriciliğinde ise ülkemizde üçüncü sırada yer alıyor. Bakanlığımızın incir üretimi konusunda ciddi çalışmaları var. Bu çalıştayın hem ihracatta, hem yetiştiricilikte, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Alım heyetleri

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan ise, "İncirin Türkiye ihracatının yüzde 50'si Bursa ihracatı olarak görülmekte. Kendine özgü rengi, aroması, tadı ve lezzeti olan Bursa Siyah İnciri, dünya pazarında çok önemli bir yer alıyor. Bu çalıştayı iki evreli organize ettik. Bursa Siyah İnciri'nin akademik çalışmalarının yapılması ve bu ürünün uzak coğrafyalara ulaştırılması konusunda alım heyetiyle buluşturduk. Bu çerçevede Hindistan, Kanada, İngiltere ve Hollanda'dan gelen alım heyetlerimiz var. Umarım bu çalışmaların başta şehrimize, üreticilerimize, bu konuda çalışan akademisyenlerimize yeni perspektifler açmasını, üreticimize iyi gelir getirecek bir kapı oluşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenler Bursa Siyah İncirinin üretiminin geliştirilmesi açısından çalışmalarını paylaşırken, bölge üreticileri B2B görüşmelerde ürünlerini alım heyetlerine sundu. - BURSA