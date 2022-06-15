Basit tedbirler el, ayak, ağız hastalığından koruyor

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, alınacak basit hijyen önlemlerinin el, ayak, ağız hastalığına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bildirdi.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, el, ayak, ağız hastalığı nedenleri ve nasıl korunabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burun salgıları veya boğaz akıntısı, tükürük, kabarcıklardan gelen sıvı, dışkı, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra havaya püskürtülen solunum damlacıkları ile bulaştığını aktaran Taşkın, "Alınacak basit hijyen önlemleri el, ayak, ağız hastalığına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Taşkın, küçük çocuklarda görülen hastalığa yaygın olarak bir coxsackievirusün neden olduğunu belirterek, "Bu hastalık, genellikle sadece birkaç gün süren ateşe, nispeten hafif belirti ve semptomlara neden olan hastalıktır. Ateş, boğaz ağrısı, kendini iyi hissettmeme, dilde, diş etlerinde ve yanakların içinde ağrılı, kırmızı, kabarcık benzeri lezyonlar (oral aftler), avuç içlerinde, ayak tabanlarında ve bazen de kalçalarda kaşınmayan ancak bazen su toplayan kırmızı bir döküntü, bebeklerde ve küçük çocuklarda sinirlilik, iştah kaybı yaşanıyorsa bu el, ayak, ağız hastalığının habercisi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Virüs oyuncakların üzerinde günlerce yaşar"

Hastalığın özel bir tedavisi olmadığını aktaran Taşkın, hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Özellikle tuvaleti kullandıktan veya bebek bezini değiştirdikten sonra, yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce ellerinizi sık sık ve iyice yıkayın. Sabun ve su bulunmadığında mikrop öldürücü alkolle işlenmiş el bezleri veya jeller kullanın. Ortak alanları dezenfekte edin. Sık kullanılan alanları ve yüzeyleri önce sabun ve suyla, sonra da seyreltilmiş klorlu ağartıcı ve suyla temizleme alışkanlığı edinin. Virüs bu nesnelerde günlerce yaşayabileceğinden çocuk bakım merkezleri, oyuncaklar gibi paylaşılan eşya da dahil olmak üzere tüm ortak alanları temizleme ve dezenfekte etme konusunda katı bir program izlenmelidir. Bebeğinizin emziklerini sık sık temizleyin. Çocuklarınıza nasıl iyi hijyen uygulayacaklarını ve kendilerini nasıl temiz tutacaklarını göstererek parmaklarını, ellerini veya başka herhangi bir nesneyi ağızlarına sokmamanın neden en iyisi olduğunu açıklayın. Bulaşıcı insanları izole edin. El, ayak, ağız hastalığı oldukça bulaşıcı olduğundan hastalığı olan kişiler aktif belirti ve semptomlara sahipken başkalarına maruz kalmalarını sınırlamalıdır. El, ayak, ağız hastalığı olan çocukları ateşi düşene ve ağız yaraları iyileşene kadar çocuk bakımı veya okuldan uzak tutun. Hastalığınız varsa evde kalın."