Başiskele'de marketler denetlendi

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele'de fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında market ve iş yerlerinde denetim yapıldı.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle sıvı yağ satışları konusunda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki zincir marketler başta olmak üzere tüm marketleri denetleyen ekipler, hem ürünlerin depolardaki stok durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi. Yapılan denetimler neticesinde haksız kazanç elde eden ve stokçuluk yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; marketlerdeki fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinin yanı sıra ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmeler de gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen denetimleri de yaptı. Fırınlarda ekmeklerin gramajı ile fiyat karşılaştırması yapan ekipler, işletme sahiplerine ve çalışanlara bilgiler verdi. İmalathanelerde sağlık ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de detaylı şekilde inceledi. - KOCAELİ