Başiskele'de Genç İstihdam Projesi Eğitimleri Başladı

Başiskele'de gençlerin nitelikli eleman olarak istihdama kazandırılması amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından projelendirilen "Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi"nde eğitimler başladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı çerçevesinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan "Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi"nde AutoCad-SolidWorks eğitimleri Selim Yürekten Mesleki Teknik Lisesi'nde 12 kursiyer ile başladı. Deniz Özdemir tarafından verilen eğitimlerde kursiyerler, başlangıç seviyesinden itibaren bilgisayar destekli 3 boyutlu çizim yapmayı öğrenecekler.

Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde tamamen ücretsiz verilen SolidWorks Kursu 7 hafta sürecek. Haftada 2 gün yapılan eğitimlerde, toplamda 72 saati başarıyla tamamlayan kursiyerlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı onaylı sertifikaları verilecek. Kursiyerler, eğitim sonunda aldıkları onaylı sertifikalarla çalışmak istedikleri sektörde daha kolay işe yerleşebilecekler.

Proje çerçevesinde, AutoCad-SolidWorks eğitimlerinin yanında Kaynakçılık Atölyesi, Elektrik/Makine Bakım Atölyesi, Marangoz Mobilya Atölyesi, CNC Lazer Kesim ve Hidrolik Pnömatik kursları da yakın zamanda başlayacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün öncülüğünde ilçenin istihdamına büyük katkı sunan Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi'nin (BAŞKİM) koordinesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde nitelikli personeller iş hayatına kazandırılacak. - KOCAELİ