Başarılı bulunan SOGEP projeleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na başvurusu yapılan projelerden 5'i başarılı bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)sonuçları açıklandı. Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) faaliyet yürüttüğü Kars,

Ardahan, Iğdır ve Ağrı'dan başvurusu yapılan projelerden 5'i, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı bulundu. Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerinden birer ve Kars'tan da iki olmak üzere başarılı bulunan toplam 5 proje için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaklaşık 10 milyon tutarında hibe desteği verecek. Başvuru sahiplerinin eş finansmanıyla birlikte yaklaşık 12 milyon TL tutarında bütçe yatırıma dönüşecek. Başarılı bulunan projeler ile Ağrı'da 22 okulda yaklaşık 10 bin, Kars'ta ise 18 okulda yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye hizmet edecek, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında modern eğitim tekniklerinin alınabileceği beceri ve tasarım atölyeleri kurulacak. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tuz ve ahşaptan hediyelik eşya üretimine yönelik iki adet üretim atölyesinin kurulması, atölyelerde kadın, genç ve engellilerden oluşan 150 kişilik hedef grubun eğitilerek, bunların bir kısmının istihdam edilmesi sağlanacak.

SOGEP çerçevesinde başarılı bulunan Ardahan'daki proje ise arıcılıkla ilgili. Kafkas Arısı'nın gen merkezi olan Ardahan'da arıcıların ekonomik gelirlerinin ve bal dışındaki propolis, arı sütü, perga, apilarnil, polen gibi yan ürünlerin üretiminin artırılması için çalışmalar sürdürülecek. Ardahan'da arıcılık yapan üreticilerden alınacak numuneler gen merkezinde analizleri yapılacak ve uygun olan ürünler işlenip paketlenerek satılacak. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet eden ve çeşitli testlere tabi tutularak uygun bulunan 6-10 yaş arası 180 çocuğun Alp disiplini kayak, kayaklı koşu ve snowboard branşlarında yıl boyunca eğitilmesi ve nihayetinde uluslar arası müsabakalara hazırlanması hedefleniyor. Projelerin uygulanmasıyla bölgede yaklaşık 12 milyonluk yatırım gerçekleşmiş olacak. - KARS