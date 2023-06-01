Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişinin kullandığını açıkladı. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın, Başakşehir Metrokent İstasyonu'ndan başladığını, güzergahta Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, metro hattının Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçip tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olduğunu kaydetti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Nisan'da hizmete açılan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişinin kullandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapımı süren 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, "İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun açılışıyla 130 kilometrenin üzerine çıktı. Metro hattımız vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti" değerlendirmesinde bulundu.

Hattın işletmeye alınmasıyla, kent merkeziyle başta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir'deki toplu konutlar olmak üzere, bölgede ekonomik ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası seyahat süresi 23 dakika oldu. Hem hızlı hem de konforlu ulaşımı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.