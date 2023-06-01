Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişinin kullandığını açıkladı. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın, Başakşehir Metrokent İstasyonu'ndan başladığını, güzergahta Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu kaydeden Karaismailoğlu, metro hattının Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçip tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olduğunu kaydetti.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8 Nisan'da hizmete açılan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişinin kullandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapımı süren 11 projede toplam 96,9 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, "İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu'nun açılışıyla 130 kilometrenin üzerine çıktı. Metro hattımız vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın, Başakşehir Metrokent İstasyonu'ndan başladığını, güzergahta Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunduğunu kaydederek, metro hattının Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçip tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olduğunu kaydetti.'10 BİN 250 METRE TÜNEL İNŞA ETTİK'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro hattını yapmayacağını bildirmesi üzerine projeyi devraldıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Mevcut İBB yönetiminden devraldığımızda yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde kısa sürede hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açılmaya hazırlandı. Projeyi devraldığımızda; 5 bin 662 metrelik Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) tünellerinin yalnızca 112 metresi kazılmış, 3 bin 298 metre tünel açma makinesi (TBM) tünellerine hiç başlanmamıştı. Hepsini tamamlayarak toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladık. Ray işlerini 11 bin 595 metre ray döşeyerek tamamladık. 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. Elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladık ve İstanbulluların hizmetine sunduk."'SEYAHAT SÜRESİ 29 DAKİKA'
Hattın işletmeye alınmasıyla, kent merkeziyle başta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir'deki toplu konutlar olmak üzere, bölgede ekonomik ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası seyahat süresi 23 dakika oldu. Hem hızlı hem de konforlu ulaşımı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.