Başakşehir'de bulunan bir bisiklet fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Başakşehir'de bir bisiklet fabrikası yangında hasar gördü

Başakşehir'de bir bisiklet fabrikası, çıkan yangında hasar gördü.

Kayabaşı Mahallesi Akar Sokak'taki 3 katlı bisiklet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışması yaptığı fabrikada yangın hasara neden oldu.