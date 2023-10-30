İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir işletmede taklit ayakkabı üretimi yapıldığını tespit etti. Operasyonda 96 bin 22 çift taklit ayakkabı ele geçirildi.

Başakşehir'de 96 Bin Çift Taklit Ayakkabı Ele Geçirildi

Başakşehir'de çeşitli markalara ait 96 bin 22 çift taklit ayakkabı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalif nitelikte üretimi yapılan sahte ürünlerle ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir işletmede taklit ayakkabı üretimi yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli D.O. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 96 bin 22 çift taklit ayakkabı, etiket, ambalaj kağıdı ile ayakkabı kutusu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 6769 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.