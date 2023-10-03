Başakşehir Belediyesi, 2024 bütçesini arsa satışlarıyla karşılayacak

İstanbul Başakşehir Belediyesi 5 milyar 450 milyon lira tutarındaki 2024 yılı bütçesinin yüzde 40'nı belediyenin uhdesinde bulunan arsa ve arazileri satarak karşılayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, "Başakşehir'in bitmeyen arsalarını sata sata, yine bütçenin yüzde 40'ı civarında, yani 2 milyar 150 milyon gibi devasa bir arsa satışıyla, 2024 yılı bütçelerinin finansmanını sağlayacaklar. Tabii ki bu bütçe malum 31 Mart 2024 yılındaki yerel seçimlere yönelik seçim bütçesi.Ne yazık ki fakir fukaranın tüyü bitmemiş yetimin arsaları haraç mezat satılmaktadır" dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, yaptığı açıklamada, Başakşehir Belediyesi'nin kabul edilen 5 milyar liralık 2024 bütçesini eleştirdi. Başakşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin yüzde 40'nı belediyenin uhdesinde bulunan arsa ve arazileri satarak karşılayacağını belirten Özbakır şunları söyledi:

"TABİİ Kİ BU BÜTÇE YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK BİR SEÇİM BÜTÇESİ"

"Başakşehir Belediyesi yine bizi şaşırtmadı. 2024 yılı bütçesi 5 milyar 450 milyon gibi bir bütçeyle yine tarihe geçti. Hatırlarsanız 2023 yılı bütçemiz 3 milyar 250 milyondu. Bu 2023 yılı bütçesi de yine Başakşehir Belediyesi Belediyesi Başkanı Yasin Kartaloğlu'na yetmedi. 2023 yılının Haziran ayında iki milyar gibi korkunç bir ek bütçe getirerek 2023 yılı bütçelerini üç milyar 250 milyondan beş milyar 250 milyon gibi korkunç, devasa bir rakama taşıdılar. Şimdi geldik 2024 yılına malum ekim ayı bütçe görüşmelerinin ayı 2024 de ne yazık ki 5 milyar 450 milyon gibi korkunç bir rakam. Tabii yine bu rakamı elde nasıl elde edecekler? Başakşehir'in bitmeyen arsalarını sata sata, yine bütçenin yüzde 40'ı civarında, yani 2 milyar 150 milyon gibi devasa bir arsa satışıyla 2024 yılı bütçelerinin finansmanını sağlayacaklar. Tabii ki bu bütçe malum 31 Mart 2024 yılındaki yerel seçimlere yönelik seçim bütçesi. Sayın Başkan itibardan tasarruf olmaz diye, Sayın Cumhurbaşkanımıza özendiği için kendisine de Kayaşehir'de korkunç, külliyeye benzer bir devasa belediye binası yaptı. Ne yazık ki fakir fukaranın tüyü bitmemiş yetimin arsaları haraç mezat satılmaktadır."