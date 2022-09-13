Karadeniz'de palamut fışkırdı

Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla dolarken binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli başladığını ifade ettiler.

Tekneleri ile palamut avı için Karadeniz'e açılan balıkçılar Bartın açıklarında tonlarca palamut avladılar. Sabahın ilk ışıklarıyla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na dönen balıkçı teknelerinin ambarlarındaki palamutlar tek tek kasalanarak yüklemeye hazır hale getirildi. Kasalanan palamutlar ise yıkanıp buzlandıktan sonra iç bölgelere sevkiyatı yapılmak üzere tır, minibüs ve kamyonetlere yüklendi.

Tek tekne ile yaklaşık 2 bin kasa palamut avladıklarını ifade eden Ergün Kardeşler teknesinin kaptanı Yavuz Yılmaz, "Fena başlamadı iyi başladı. Şükürler olsun artık denizde balık bollaşmaya başladı. Halkımız inşallah ucuz balık yiyecek. Rahat rahat evine güzel balık getirip yiyebilecek inşallah. 2 bin kasa var. Şu an palamut bol görünüyor. Göründüğü gibi, tahmin ettiğimizin üzerinde görünüyor inşallah. Av verirse iyi olacak" dedi.

Tekne ambarlarında kasalanan palamutların araçlara yüklenmesinin ardından balıkçılar yeniden Vira Bismillah diyerek Karadeniz'e açıldılar. - BARTIN