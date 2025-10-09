Bartın'da KOSGEB Destekleri Tanıtıldı

Bartın'da orta ve küçük işletmeler için sunulan finansman imkanları ve programlar anlatıldı.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoglu ve KOBİ Uzmanı Ali Emre Çullu tarafından Güncel Destekler ve Proje Hazırlama Eğitimi konularında detaylı bilgiler verildi. Programda girişimcilerin sorularına da cevap verildi.

İl Müdürü Akdağoglu, 1 Ekim'de başlayan Girişimci Destek Programı'nın son başvuru gününün 30 Ekim olduğunu hatırlatarak, başvuru değerlendirme sürecini anlattı. KOBİ Uzmanı Çullu ise, "İş kurma desteğimiz sürekli açık daha cüzi destekler verdiğimiz bir program. İş kurma desteğine son bir yıl içerisinde kurulmuş işletmeler başvuru yapabiliyor. İş geliştirme desteğine ise son 3 yıl içinde kurulmuş, imalat, bilişim, yazılım ve bilimsel araştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalar basvuru yapabiliyor" dedi.

Başvuru şartları ve başvuru sonrasındaki süreçlerini ile ilgili de bilgi veren Akdağoğlu, kurumun resmi internet sayfası üzerinden başvuru ve şartlarını da detaylı bir şekilde öğrenilebileceğini de sözlerine ekledi.