Barselona Otomobil Fuarı bu yılki temasını elektrikli araçlara ayırdı

İspanya'nın Barselona kentinde başlayan otomobil fuarı bu yılki ana temasını elektrikli araçlar olarak seçti.

İspanya'nın Barselona kentinde başlayan otomobil fuarı bu yılki ana temasını elektrikli araçlar olarak seçti.

İspanya Ulusal Otomobil ve Kamyon Üreticileri Birliği (ANFAC) işbirliğiyle düzenlenen fuara 31 otomobil markası katılırken, 14 yeni araç tanıtıldı.

Elektrikli araçlara atfen "Elektriklendiriyor" sloganı ile kapılarını açan fuarda Avrupa'da veya dünyada ilk kez tanıtılan yeni model araçlar Cupra Tavascan, Ebro EcoPower, Mercedes-Benz Clase E, BYD Dolphin, Seal, Dacia Extreme, Hyundai Jona, Mazda MX30 R-EV, Mercedes Benz EQE SUV, Silence S04, Renault Clio, Escape, XEV Yoyo ve Astara Grup'un elektrikli arabası oldu.

Fuara, bu yıl DFSK gibi bazı Çin markalarının da katılması dikkati çekerken, Stellantis Grubu (Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep), Volkswagen Grubu (Volkswagen, Audi, Skoda), BMW Grubu (BMW, Mini), Honda, Ford, Toyota, MG, Jaguar, Land Rover, Porsche, Polestar, Bugatti, Bentley, Aston Martin, McLaren markaları katılmadı.

İlk gün otomobil sektörünün profesyonel çalışanları ve gazetecilere açılan fuar yarından itibaren 21 Mayıs'a kadar halka açık olacak.

Fuar kapsamında test sürüşleri, gösteriler, söyleşiler de düzenlenecek.