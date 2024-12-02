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Barkın Plastik'ten Güneş Enerjisi Yatırımı ile Sürdürülebilirlik Adımı

Barkın Plastik'ten Güneş Enerjisi Yatırımı ile Sürdürülebilirlik Adımı
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Barkın Plastik, Tekirdağ'daki tesislerinde 497,7 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurarak çevre dostu üretim anlayışını geliştirmeyi hedefliyor. Fokus Enerji ile yapılan iş birliği sayesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sektörde fark oluşturmayı amaçlayan firma, çevresel etkileri azaltmayı da planlıyor.

Plastik geri dönüşüm ve üretim sektörünün lider firmalarından Barkın Plastik, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla çevre dostu üretim anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Şirket, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki üretim tesislerinde 497,7 kWp gücünde bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu için Fokus Enerji ile anlaşmaya vardı.

Toplama ayrıştırma firmaları tarafından temizlenmiş ve çapak haline getirilmiş plastik ambalaj malzemelerini granül haline getiren Barkın Plastik, çevreci üretim süreçlerini desteklemek için yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veriyor. GES yatırımıyla hem çevresel etkiyi en aza indirmeyi hem de sektörde fark oluşturmayı hedefleyen firma, Fokus Enerji ile iş birliği yaparak bu alanda önemli bir adım atmış bulunuyor. Barkın Plastik ve Fokus Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konularında sektöre örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.

Yenilenebilir enerjide Fokus Enerji farkı

Fokus Enerji, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği başarılı projelerle yenilenebilir enerji sektöründe öncü konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Projenin yönetim ve uygulama süreçlerini üstlenen Fokus Enerji, sektördeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. Fokus Enerji Proje ve Servis Müdürü Ömer Fındık, "Barkın Plastik gibi çevreye duyarlı şirketlerle çalışmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Bu proje ile hem çevreye katkı sağlıyor hem de Barkın Plastik'in enerji maliyetlerini azaltmasına destek oluyoruz." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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