Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle çiftçiler, tarım ürünlerinde yüksek rekolte bekliyor. Bölgedeki yerel meclislerin tarıma ve çiftçilere destek vermesiyle birlikte, bu yıl arpa ve buğday ekimi yapılan 1,6 milyon dönümlük alanda tahminlerin üzerinde rekolte bekleniyor. Çiftçiler, arpanın tonunu 300 dolara, buğdayın tonunu ise 400 dolara satmayı umuyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle çiftçiler, tarım ürünlerinde yüksek rekolte bekliyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son yıllarda yaşanan kuraklık bu sene kış ve bahar aylarındaki yağışlarla son buldu.

Ekim 2019'da terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan bölgede kurulan yerel meclisler, tarıma ve çiftçilere destek verdi.

Bölgedeki yerel meclis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde tarıma elverişli arazilerden 1,6 milyon dönümlük alana bu yıl arpa ve buğday ekildi.

Bu yıl tahminlerin üzerinde görülen yağışlardan dolayı geçen senenin 3 katından fazla rekolte bekleniyor.

Çiftçiler arpanın tonunu 300 dolara, buğdayın tonunu ise 400 dolara satmayı umuyor.

"Çiftçilerin durumu düzelecek inşallah"

Tel Abyadlı çiftçi Abdullah el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yaşanan kuraklığa dikkati çekerek, "Son yılların kurak geçmesi, çiftçileri büyük zarara uğrattı ancak bu sezon yağmurlu geçti. Bu mevsimden iyimseriz. Bu yıl mutluyuz ancak pazarlama iyi yapılmazsa çiftçiler olumsuz etkilenecek." dedi.

Diğer çiftçi Adil el-Hamed de bölge çiftçisinin, bu yıl yağmurla sulanan arazilerin verimliliğinin yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Geçen yıllarda arazilerden elde edilen mahsulün ancak tohumların masrafını karşıladığını belirten Hamed, "Bu yılın mahsulü önceki yıllardan daha iyi. Çiftçilerin durumu düzelecek inşallah." şeklinde konuştu.

Tel Abyad'da çiftçilerin yaşadığı zorlukları dile getiren Raed Dehiş de sulamada tüketilen mazot fiyatlarının yüksek olmasının üretimi olumsuz etkilediğini vurgulayarak, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkedeki petrol sahalarını işgal etmesinden dolayı yakıt fiyatlarının yüksek olduğuna dikkati çekti.

Çiftçiler, arazilerin sulanmasında yüksek fiyatlı mazot sorununu çözmek için güneş enerji sistemine geçtiğini kaydeden Dehiş, ancak projenin maliyetinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Yüz dönümlük tarla için güneş enerji projesinin maliyetinin en az 15 bin dolar olduğunu söyleyen Dehiş, "Bu maliyeti ancak 3 yılın hasadıyla karşılayacak." ifadesini kullandı.

Dehiş, bu yılın yüksek veriminin, geçen yılların zararını nispeten telafi edeceğini belirtti.