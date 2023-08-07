Barbie Filmiyle Trendyol'da Barbie Oyuncakları Rekor Kırdı

Barbie filmiyle birlikte Trendyol'da satışa sunulan özel koleksiyon Barbie oyuncakları, sadece iki günde tükendi. Barbie'nin 2023 yılında 53 bin adet satılarak rekor kırdığı belirtildi. Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte oyuncak satışlarında büyük artış yaşandığı ve moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de satış patlaması yaşandığı açıklandı.

21 Temmuz tarihinde vizyona giren Barbie filmiyle birlikte e-ticaret platformlarından Trendyol'da yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. Oyuncak sektörünün ikonik karakterlerinden biri olan Barbie, şirketin verilerine göre 2023 yılında 53 bin adet satılarak rekor kırdı.

Trendyol'un verilerine göre Barbie filminin 21 Temmuz tarihinde vizyona girmesi oyuncak satışlarını arttırdığı gibi, moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de satış patlaması yaşanmasına neden oldu. Platformdaki oyuncaklar ve Barbie temalı ürünlerde önceki aylara göre toplam üç kat satış artışı gerçekleşti.

Barbie oyuncaklarının iki günde tükendiğini açıklayan şirket, en çok satan Barbie ürünlerinin Barbie Chelsea'nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı olduğunu belirtti. Barbie'nin Rüya Evi için ise 17 bin adet satış gerçekleştiğini duyurdu.

PEMBE RENKLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Platformda moda kategorisinde pembe ürünler içerisinde en çok elbise, çanta ve bluz olarak tercih edildi. Bu ürünler ile birlikte pembe modasını yakalamak isteyenler ise tercihini Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve pembe ve ışıltılı makyaj ürünlerinden yana kullandı.