Banvit BRF, sürdürülebilirlik projeleriyle çevre dostu üretim hedefliyor

Banvit BRF, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümlü ambalaj kullanımı, hayvan refahı, atık yönetimi, eğitim ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik projeleri gerçekleştiriyor. Şirket, 2040 yılına kadar üretim süreçlerinde doğrudan veya dolaylı salınımları azaltmak ve 'net sıfır' olmak için çalışıyor.

Banvit BRF, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümlü ambalaj kullanımı, hayvan refahı, atık yönetimi, eğitim ve ağaçlandırma gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik projeleri gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, daha iyi bir dünya için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Gündüz, sofralara değer katacak, hazırlanması kolay ürünler üretmekle kalmadıklarını, faaliyetlerinde sürdürülebilirlik konusunu da odaklarına aldıklarını aktararak, 2040 yılına kadar üretim süreçlerinde doğrudan veya dolaylı salınımları azaltmak ve "net sıfır" olmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Sürdürülebilirlik alanında attıkları adımları hızlandırmanın en önemli hedefleri arasında bulunduğunu vurgulayan Gündüz, "2040 net sıfır hedefimiz doğrultusunda doğadaki ayak izimizi azaltmak amacıyla su ve enerji tasarrufundan geri dönüşümlü ambalajların kullanımına, hayvan refahı, atık yönetimi, eğitim ve ağaçlandırma çalışmalarına kadar uzanan farklı alanlarda projeler sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesini yüzde 96'ya çıkardıklarını ve 2025 yılında bunu yüzde 100'e yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Su tasarrufu konusunda da uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Bandırma kampüsümüzde 2022 yılında arıttığımız suyun ortalama yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde geri kazandık. 2020 yılından 2022 yıl sonuna kadar piliç eti üretiminde tüm tesislerimiz toplamında kilogram başına yaklaşık yüzde 10 su tasarrufu sağladık. Şirket olarak ayrıca, 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizin yüzde 50'sini de yenilenebilir kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yaşanabilir bir dünya. Bu nedenle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Üretim, "sıfır gıda kaybı modeli" ile gerçekleştiriliyor

Verilen bilgiye göre, Banvit BRF'nin üretim kampüsleri, "sıfır atık" belgelerine sahip ve üretim süreci de "sıfır gıda kaybı modeli" ile gerçekleştiriliyor.

Şirket, üretim sürecinde oluşan organik atıkları işleyen ve geri kazanılmasını sağlayan bir tesise de sahip. Burada ortaya çıkan ham madde, evcil hayvan yemi üreten firmalara satılarak hayvan beslenmesine dolaylı olarak katkı sağlanıyor.

Ağaçlandırma projelerine de ağırlık veren şirket, üretim tesislerinin bulunduğu Bandırma, Elazığ ve Manisa bölgelerinde 40 bin ağaçlık Banvit BRF Ormanları'nı oluşturdu. Çevre ve üretim sürecindeki bu çalışmaların yanı sıra gıda kaybı ve israfı ile bilinçli gıda tüketimi konularında toplumda olumlu davranış değişimleri sağlamak üzere çalışan Banvit BRF, Akıllı Çocuk Sofrası projesi ile gelecek nesilleri bilinçlendirerek dünya için kalıcı bir etki sağlamayı hedefliyor.