Banvit BRF'nin 2021 Faaliyet Raporu yayımlandı - Haberler

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Banvit BRF'nin 2021 Faaliyet Raporu yayımlandı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi
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Banvit BRF'nin 2021 Faaliyet Raporu yayımlandı

Banvit BRF, 2021 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarının yanı sıra AR-GE ve inovasyon, kalite güvence ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlardaki çalışmalarına da yer verdiği Faaliyet Raporu'nu paydaşlarının incelemesine sundu.

Banvit BRF, 2021 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarının yanı sıra AR-GE ve inovasyon, kalite güvence ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlardaki çalışmalarına da yer verdiği Faaliyet Raporu'nu paydaşlarının incelemesine sundu.

Banvit BRF'den yapılan açıklamaya göre, 1992'de bu yana Borsa İstanbul'a kote olan ve halka açık olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, 2021 yılı faaliyetlerini anlattığı interaktif faaliyet raporunu yayımladı.

Şirket, geçen yılın sonunda başlattığı " Banvit'se Tamam!" iletişim stratejisini, faaliyet raporu çalışmasına taşıyarak raporunu "Başarıysa, tasarrufsa, büyümeyse... Banvit'se Tamam!" teması doğrultusunda hazırladı.

Rapor, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında yalnızca dijital kopya olarak hazırlandı. Faaliyet raporu filmi ise Türkçe ve İngilizce olarak yayına alındı.

Faaliyet raporuna farklı bir soluk getirmek isteyen Banvit BRF, interaktif raporunda, şirketin CEO'su ve üst düzey yöneticileri tarafından yıl içinde yapılan çalışmaların özet olarak anlatıldığı kısa videolara yer verdi.

Ayrıca, raporda önemli konu ve başlıkların yer aldığı kısa film çalışması da sosyal medya platformlarından kamuoyu ile paylaşıldı.

Banvit BRF, geçen yıl "Milyonlarca Sofranın Mutluluğuyuz" temasıyla hazırladığı 2020 yılı sonu faaliyet raporuyla Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından düzenlenen "2021 Spotlight Awards" yarışmasından "Altın Ödül" ile dönmüştü.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi

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