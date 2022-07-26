Bankaların promosyon yarışı emekliye yarıyor

Emeklinin artan maaşı bankaların promosyon ödemelerinde yeni seçenekler oluşturmasına kapı açtı. Bankalar 5 bin lirayı aşan promosyon ve ek fırsatlarla emeklileri maaş müşterisi yapmak istiyor.

Emekliye promosyon ödemeleri bankalar tarafından açıklanmaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı oranları netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam uygulanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapıldı.

Artan emekli maaşları bankaların promosyon ödemelerine artış olarak yansıdı. 5 bin lira ve üzerinde olan promosyon ödemeleri açıklanmaya başladı. Bazı bankalar, emekli maaşını taşıyana 5 bin lirayı da geçen promosyon verirken Banka tercihi yapılmazsa emekli maaşı SGK tarafından Ziraat Bankası'na direkt yatırılıyor. Emekli maaşını taşıyacak olan emeklilerin 31 Temmuz tarihine kadar süresi var.

Promosyona ek fırsatlar sunuluyor

Bazı bankalar emekliler için promosyon ödemesi hariç kendi uygulamaları üzerinde bir takım fırsatlar sunuyor. Bankaya ait ek kart ve fırsatlar için ek ücret talep edilmiyor. ihtiyaç kredisi kullanan emekliler avantajlı kredi faiz oranından faydalandırılıyor. Ayrıca masrafsız para transferi ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırma imkanı veriliyor.

SÜRE DOLMADAN ÇIKMAK MÜMKÜN

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya en yakın şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Promosyon ödemeleri 3 yıllık yapılıyor. Üç seneyi doldurmamış emekliler mevcut bankasından çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.

BANKALAR PROMOSYONLARINI DUYURDU

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 5 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi