Bankalar Emekliye Verdikleri Promosyonu Güncelledi: Güncelleme Yapan Bankalar Farkları Hesaplara Yatıracak

Emekli maaşına yapılan zam sonrası maaş müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, 3 yıllık sözleşmeler karşılığında verdikleri promosyon rakamlarını güncelleyerek 7 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşı için verilen promosyon, maaşlara yapılan yüzde 42,35'lik zamla birlikte arttı. Müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar, bunun üzerine promosyon ödemelerini 5 bin TL'ye yükseltti, bankaya yeni müşteri kazandıranlara da ekstra 250 TL ödemeyi taahhüt etti.

Rekabetin iyice arttığı promosyon piyasasında bazı bankalar rakamlarını ikinci kez güncelledi. Sözleşmesini 5 bin TL'den yenileyenler 7 bin 500'e kadar yükselen yeni rakamları görünce "Fark ne olacak" diye hesaplarının bulunduğu bankaları aramaya başladı.

Bazı banklar ise aradaki farkın hesaplara yatırılacağını SMS (kısa mesaj) ve telefonla bizzat arayarak haber verdi.

Mesaj içeriği şöyle: "Değerli müşterimiz, emekli promosyon tutarlarımız 1 Ağustos 2022 itibariyle güncellenmiştir. 1-31 Temmuz 2022 arasında emekli promosyon kampanyamızdan faydalanan müşterilerimize yeni kampanya tutar farkı otomatik olarak 31 Ağustos tarihine kadar yatırılacaktır. Ödemeniz gerçekleştiğinde size bilgi verilecektir. Yeni kampanya için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İyi günler dileriz."

Bankaların promosyon rakamları:

Garanti: 5 bin TL'den 7 bin 500 TL'ye çıktı.

Yapı Kredi: 5 bin TL'den 7 bin 500 TL'ye çıktı.

Akbank: 7 bin TL'lik promosyona 500 TL cip para ekledi.

İş Bankası, Finansbank, ING Bank: 5 bin TL.