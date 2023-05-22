Bankacılık ve finans yazılım şirketinden 1'inci yılında yeni anlaşma

Bankacılık ve finans yazılım şirketi Fimple, ilk yılını doldurmadan Hedefbank ve Qbank ile anlaştığını duyurmasından sonra geçtiğimiz aylarda kuruluş iznini alan Kasa Katılım Bankası ile de ana bankacılık teknoloji sağlayıcısı olarak anlaştığını açıkladı.

İSTANBUL, – Bankacılık ve finans yazılım şirketi Fimple, ilk yılını doldurmadan Hedefbank ve Qbank ile anlaştığını duyurmasından sonra geçtiğimiz aylarda kuruluş iznini alan Kasa Katılım Bankası ile de ana bankacılık teknoloji sağlayıcısı olarak anlaştığını açıkladı.

Fimple CEO'su Dr. Mücahit Gündebahar, Fimple olarak geçirdikleri ilk yıllarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Fimple olarak kurulduğumuz günden beri geldiğimiz noktaya baktığımızda banktech-fintech dünyasında önemli sayılabilecek bir yol katettiğimizi söyleyebilirim. Tabi bu yolculukta elde ettiğimiz başarıların arkasında her biri alanında tecrübeli ve her şeyden önemlisi inanmış bir ekibin olduğunu vurgulamak isterim. Sektörün ihtiyaçlarını titizlikle analiz edip en yeni teknoloji ve sistemleri kullanarak ortaya çıkardığımız ana bankacılık platformumuzun özellikle yeni kurulan banka ve finans kuruluşları tarafından ilgiyle karşılanması oldukça gurur verici. Bu durum aslında Fimple olarak çok doğru bir yolda ilerlediğimizin de bir kanıtı."

Gündebahar, "Yoğun emek ve çabalar sonucu regülasyonun gereklerine tam uyumlu ürettiğimiz Fimple Core ana bankacılık platformumuzla banka ve finans kuruluşlarının teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken aynı zamanda yenilikçi lisanslama modelimizle de geleneksel sistemlerin gerektirdiği ilk yatırım maliyetlerine göre önemli bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Fimple Core'un ayırt edici ürün özellikleri yanında, bu avantajın da yeni kurulan bankalar tarafından tercih edilmemizde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Fimple olarak kendimizi ve ürünümüzü geliştirmemizde önemli katkıları olduğunu net olarak söyleyebileceğim çok değerli müşterilerimiz Hedefbank ve Qbank'ın ardından, bankacılık ekosistemimize yeni bir soluk getirerek ülkemizi bankacılık alanında yurt dışında temsil etme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Kasa Dijital Bankası ile ilk yılımız bitmeden yaptığımız anlaşma bizim için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve Kasa ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"SAAS YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE'DE ON-PREMİSE, YURT DIŞINDA BULUT MODELİ"

Fimple'ın tüm ürünlerini global bir vizyon ve lokal pazar ile uyum içerisinde geliştirdiğini, API tabanlı ana bankacılık platformu ile yeni nesil iş ihtiyaçlarının adresler iken regülasyon uyumu konusunda azami özen gösterdiklerini ifade eden Gündebahar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fimple olarak en önemli asset'imiz son derece deneyimli çalışma arkadaşlarımız-ortaklarımız. Hem Türkiye'de hem de görüşmelerde bulunduğumuz yabancı ülkelerdeki lokal-bölgesel regülasyona uyumlu hareket etmeye çok önem veriyor ve çok titiz davranıyoruz. Fimple platformun hem on-premise modelde hem de bulut sistemlerde çalışma yeteneğine sahip olmasının avantajıyla, ülkemizde kurduğumuz bankaları on-premise modelde ele almayı tercih ettik. Hedef Yatırım Bankası, Q Yatırım Bankası ve Kasa Dijital Katılım Bankalarını tamamen on-premises bir yaklaşım ile kurduk."

"FİMPLE FİNTEK EKOSİSTEMİYLE BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

Gündebahar, "Fimple olarak fintek ekosisteminin potansiyelini çok net bir şekilde görüyor ve gelişmesine büyük önem veriyoruz" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Fimple olarak oluşturduğumuz pazar yeri modelimizle ilk yılımızda bir kısmı yurt dışı olmak üzere 80'den fazla iş ortaklığı yaptık. Fimple altyapısını iş ortaklarımıza açarak kendi ürünlerini geliştirmelerine olanak sağladık. Bu ürünlerin büyük kısmını Fimple ana bankacılık sistemine entegre ederek müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede sadece Fimple olarak değil iş ortaklarımızın da finansal fayda sağlamalarına aracılık ettik. Ekosistem ile büyüme modeline, ürün kabiliyetlerimizin yanında kapsayıcı iş ortaklığı faaliyetlerimiz ile de ülkemizin bankacılık-finans dünyasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

2022 yılı mayıs ayında tamamladığı çekirdek yatırım turunun ardından aktif olarak faaliyetlerine başlayan Fimple, kuruluşunun ardından kısa sürede tamamı sektör tecrübeli 50'den fazla çalışma arkadaşı, 80'den fazla iş ortağı ile sektör konumlandırması hakkında ilk izleminleri verdi. Mikroservis mimarisiyle en güncel teknolojileri kullanarak geliştirdiği ve Fimple Core adını verdiği ana bankacılık teknoloji platformuyla dikkatleri üzerine çekerek yeni nesil yatırım bankaları olma vizyonuyla kuruluş çalışmalarını sürdüren yatırım bankaları Hedefbank ve Qbank ile anlaştı. Geçtiğimiz günlerde ise Fimple, katılım bankacılığı prensipleriyle hizmet vermeye hazırlanan Kasa Katılım Dijital Bankası ile ana bankacılık platform sağlayıcı olarak anlaştı.