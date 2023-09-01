Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 20,4 Milyar Lira Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Ağustos ile biten haftada 20,4 milyar lira artarak 13 trilyon 414,1 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankalardaki TL cinsi mevduat azalırken, yabancı para cinsinden mevduat arttı. Ayrıca, tüketici kredileri ve kredi kartı bakiyesi de yükseliş gösterdi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Ağustos ile biten haftada 20,4 milyar lira artarak 13 trilyon 414,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 25 Ağustos ile biten haftada 20 milyar 378 milyon 558 bin lira artarak 13 trilyon 414 milyar 106 milyon 155 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,3 azalışla 7 trilyon 369 milyar 917 milyon 18 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,4 artarak 5 trilyon 459 milyar 540 milyon 755 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 212 milyar 615 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 178,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Ağustos itibarıyla 4 milyar 782 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 1 trilyon 352 milyar 725 milyon 282 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 103 milyar 255 milyon 659 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,3 yükselişle 1 trilyon 205 milyar 898 milyon 37 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 525 milyon 476 bin lirası konut, 67 milyar 254 milyon 358 bin lirası taşıt ve 880 milyar 945 milyon 448 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 694 milyon 77 bin lira azalarak 9 trilyon 923 milyar 805 milyon 535 bin liraya indi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,7 artış kaydetti.