Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 13 Trilyon 571 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Eylül ile biten haftada 122,8 milyar lira artarak 13 trilyon 571,1 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Eylül ile biten haftada 122,8 milyar lira artarak 13 trilyon 571,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 15 Eylül ile biten haftada 122 milyar 822 milyon 228 bin lira artarak 13 trilyon 571 milyar 82 milyon 228 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,3 artışla 7 trilyon 639 milyar 739 milyon 292 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,2 azalarak 5 trilyon 366 milyar 756 milyon 746 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 183 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 112,3 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 15 Eylül itibarıyla 693 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 1 trilyon 346 milyar 628 milyon 294 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 105 milyar 431 milyon 794 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,3 yükselişle 1 trilyon 245 milyar 485 milyon 173 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 275 milyon 439 bin lirası konut, 66 milyar 711 milyon 41 bin lirası taşıt ve 876 milyar 641 milyon 814 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Eylül ile biten haftada 46 milyar 920 milyon 909 bin lira artarak 10 trilyon 79 milyar 808 milyon 588 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 artış kaydetti.