Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 12 Trilyon 779 Milyar Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Temmuz ile biten haftada 211,4 milyar lira artarak 12 trilyon 779 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Temmuz ile biten haftada 211,4 milyar lira artarak 12 trilyon 779 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 21 Temmuz ile biten haftada 211 milyar 434 milyon 248 bin lira artarak 12 trilyon 779 milyar 23 milyon 767 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 6 trilyon 964 milyar 578 milyon 954 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,6 artarak 5 trilyon 226 milyar 265 milyon 630 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 205 milyar 768 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Temmuz itibarıyla 150 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 1 trilyon 323 milyar 717 milyon 115 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 87 milyar 421 milyon 762 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,2 yükselişle 1 trilyon 113 milyar 508 milyon 392 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 845 milyon 816 bin lirası konut, 65 milyar 227 milyon 694 bin lirası taşıt ve 858 milyar 643 milyon 605 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Temmuz ile biten haftada 107 milyar 941 milyon 360 bin lira artarak 9 trilyon 806 milyar 962 milyon 649 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 artış kaydetti.