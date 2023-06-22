Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 11 trilyon 659,8 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Haziran ile biten haftada 368,5 milyar lira artarak 11 trilyon 659,8 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Haziran ile biten haftada 368,5 milyar lira artarak 11 trilyon 659,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 16 Haziran ile biten haftada 368 milyar 539 milyon 67 bin lira artarak 11 trilyon 659 milyar 757 milyon 529 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 artışla 6 trilyon 406 milyar 418 milyon 497 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,8 artarak 4 trilyon 721 milyar 991 milyon 46 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 211 milyar 346 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176,3 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Haziran itibarıyla 1 milyar 776 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,04 azalarak 1 trilyon 299 milyar 140 milyon 88 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,3 artışla 1 trilyon 52 milyar 997 milyon 740 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1 yükselişle 1 trilyon 47 milyar 716 milyon 350 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 824 milyon 684 bin lirası konut, 63 milyar 831 milyon 160 bin lirası taşıt ve 837 milyar 484 milyon 244 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Haziran ile biten haftada 46 milyar 315 milyon 628 bin lira artarak 9 trilyon 301 milyar 455 milyon 357 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artış kaydetti.