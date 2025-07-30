Bankacılık Sektörünün Net Karı 422 Milyar Lira

Bankacılık sektörünün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 422 milyar 459 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Haziran 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 7 trilyon 9 milyar 323 milyon lira artarak 39 trilyon 666 milyar 557 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler haziran ayı itibarıyla 19 trilyon 555 milyar 463 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 267 milyar 221 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,12 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 21,2 artarak 22 trilyon 914 milyar 438 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 16,7 artışla 3 trilyon 382 milyar 20 milyon liraya ulaştı.

Haziran sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 422 milyar 459 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,03 olarak kayıtlara geçti.