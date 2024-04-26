Üye Girişi
Haberler

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 1 milyar 779 milyon lira artarak 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Ayrıca toplam mevduat da 170 milyar 399 milyon lira artarak 15 trilyon 764 milyar 961 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 779 milyon lira artarak 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 779 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liradan 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 170 milyar 399 milyon lira artarak 15 trilyon 764 milyar 961 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 622,6 milyar lira oldu

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 19 Nisan itibarıyla 5 milyar 517 milyon lira artışla 1 trilyon 622 milyar 581 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 280 milyon lirası konut, 90 milyar 220 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 88 milyar 80 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 934 milyon lira artarak 1 trilyon 600 milyar 530 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 370 milyar 228 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 578 milyar 761 milyon lirasını taksitli, 791 milyar 467 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 300 milyon lira yükselişle 202 milyar 200 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 454 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 49 milyar 272 milyon lira artarak 2 trilyon 780 milyar 224 milyon lira oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Banka Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki! Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title