Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 34 milyar 377 milyon lira artarak 10 trilyon 287 milyar 107 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam mevduat da 151 milyar 490 milyon lira artış gösterdi. Tüketici kredileri tutarı ise 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya ulaştı. Bankacılık sektöründeki yasal öz kaynaklar da artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 34 milyar 377 milyon lira artarak 10 trilyon 287 milyar 107 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz itibarıyla 34 milyar 377 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liradan, 10 trilyon 287 milyar 107 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 151 milyar 490 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 539 milyar 478 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 412 milyar 462 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Temmuz itibarıyla 11 milyar 67 milyon lira artışla 1 trilyon 412 milyar 462 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 441 milyar 812 milyon lirası konut, 85 milyar 457 milyon lirası taşıt ve 885 milyar 193 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 287 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar 495 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 32 milyar 557 milyon lira artarak 839 milyar 830 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 399 milyar 534 milyon lirası taksitli, 440 milyar 296 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 594 milyon lira azalarak 169 milyar 896 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 665 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 46 milyar 132 milyon lira artışla 2 trilyon 111 milyar 473 milyon lira oldu.