Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 121 milyar 163 milyon lira artarak 11 trilyon 228 milyar 402 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat ise 154 milyar 263 milyon lira azaldı.

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 11 Trilyon 228 Milyar 402 Milyon Liraya Yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 121 milyar 163 milyon lira artarak 11 trilyon 228 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Kasım itibarıyla 121 milyar 163 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 107 milyar 239 milyon liradan 11 trilyon 228 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 154 milyar 263 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 azalan bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 163 milyar 951 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 470 milyar 88 milyon liraya yükseldi

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, 24 Kasım itibarıyla 14 milyar 139 milyon lira artışla 1 trilyon 470 milyar 88 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 440 milyar 744 milyon lirası konut, 90 milyar 89 milyon lirası taşıt ve 939 milyar 255 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 915 milyon lira artarak 1 trilyon 324 milyar 574 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 43 milyar 637 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 457 milyar 816 milyon lirasını taksitli, 585 milyar 822 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 690 milyon lira azalarak 174 milyar 962 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 148 milyar 27 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 milyar 867 milyon lira artarak 2 trilyon 399 milyar 468 milyon lira oldu.